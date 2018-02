Carnevale, torna il "Veglionissimo"

(ANSA) - PERUGIA, 5 FEB - Sabato 10 febbraio a partire dalle ore 20, all'interno della cornice ottocentesca del Teatro Comunale di Todi si svolgerà il "Veglionissimo dell'Umbria".

L'evento in voga negli anni '60 torna per l'edizione 2018 con la direzione artistica della Loop Events. Viene riproposta quindi la sfarzosa serata di carnevale che una cinquantina di anni fa trasformò il Teatro Comunale in uno dei palcoscenici più ambiti ed esclusivi della musica leggera di allora.

Una festa in maschera con musica dal vivo, lo spettacolo di danza "Casanova", da cui prende spunto il tema della serata, la sfiziosa cena a buffet allestita sui tipici palchetti e un travolgente finale in compagnia del dj set, coinvolgeranno il pubblico fino a tarda notte.

L'edizione 2018 del Veglionissimo di Carnevale, dunque, proverà a regalare, in chiave moderna, le emozioni di un'epoca antica, quando il palcoscenico del Teatro Comunale veniva calcato da grandi artisti italiani, tra cui Mina, Celentano, Morandi, Peppino Di Capri.