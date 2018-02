Vescovo Spoleto, futuro neonati in nostre mani

"Il loro avvenire è nelle nostre mani oggi e siamo chiamati a costruirlo con generosità, sapienza, coerenza": è uno dei passaggi dell'omelia dell'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, in occasione della messa in duomo alla quale hanno partecipato i bambini, con i loro familiari, nati nel 2017 al reparto di Ginecologia ed ostetricia dell'ospedale locale.

"Quale mondo abiteranno queste creature e quale società li accoglierà nessuno di noi lo sa" ha tra l'altro detto il presule. "Noi adulti, in particolare voi mamme e papà - ha aggiunto monsignor Boccardo -, siamo chiamati a dare l'esempio, ad essere dei buoni maestri per questi nuovi nati, consapevoli che le fatiche che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno sono benedette dal Signore tramite i più piccoli, per i quali oggi preghiamo e che festeggiamo".

Sotto il portico, su due ulivi, sono state appese le foto dei bambini. Al termine della messa, sulla piazza della Cattedrale, sono stati lanciati palloncini blu e rosa.