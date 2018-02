Cordoglio Marini per scomparsa Pasquarelli

E' morto a Roma all'età di 89 anni l'ex direttore generale della Rai Gianni Pasquarelli.

Giornalista, guidò la Rai dopo Agnese dal '90 al '93, dirigente di diverse aziende, era nato a Gualdo Tadino.

Cordoglio è stato espresso dalla presidente della Regione Catiuscia Marini. "L'Umbria e l'Italia perdono un grande protagonista della storia culturale del nostro Paese".

"Giornalista appassionato e rigoroso, scrittore e poi anche manager pubblico, Gianni Pasquarelli - ricorda Marini - ha saputo interpretare in ogni ruolo ricoperto nella sua vita professionale l'interesse generale, sempre animato da un disinteressato spirito di servizio. È stato un grande protagonista della storia della tv di Stato, intesa come servizio pubblico. Vorrei ricordare anche la collaborazione istituzionale con la Regione Umbria, e le altre istituzioni di alta formazione, in occasione della Scuola di giornalismo radiotelevisivo a Perugia, nata grazie anche al suo impulso".