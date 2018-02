Primo Frecciarossa Perugia l'8 febbraio

(ANSA) - PERUGIA, 3 FEB - Prima corsa, giovedì 8 febbraio, del Frecciarossa Perugia-Milano-Torino.

Saranno due le corse, una al mattino in direzione nord e l'altra serale verso sud, che collegheranno Perugia a Firenze, Bologna, Milano raggiungendo, nella corsa del mattino, anche Torino. Il Frecciarossa 9500 partirà da Perugia alle 5,13 per arrivare nel capoluogo lombardo alle 8.30 e a Torino Porta Nuova alle 9.55: fermate intermedie ad Arezzo (6.04), Firenze Santa Maria Novella (6.43), Bologna (7.21) e Reggio Emilia AV (7.42).

Il Frecciarossa 9555 partirà da Milano alle 18.45 per giungere a Perugia alle 22.18: fermate intermedie a Reggio Emilia AV (19.38), Bologna (20.05), Firenze SMN (20.49) e Arezzo (21.24).

Il Frecciarossa 9500 non circolerà nei giorni festivi e il sabato cambierà la sua denominazione in Frecciarossa 9582 concludendo la corsa a Milano, mentre il Frecciarossa 9555 non si effettuerà nei prefestivi.

I biglietti - riferisce una nota delle Fs - sono acquistabili da oggi.