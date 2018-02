I candidati del Popolo della Famiglia

(ANSA) - PERUGIA, 3 FEB - Il Popolo della Famiglia ha presentato alla stampa il gruppo di 11 persone che sarà candidato nelle liste della Circoscrizione Umbria. Un gruppo "variegato - spiega una nota - composto da persone con alle spalle percorsi molto differenti, ma comunque compatto intorno al 'Piano nazionale della famiglia' che il programma elettorale propone come decalogo per affrontare il governo della nazione".

Nel presentare i candidati, Claudio Iacono ha spiegato che questo nuovo movimento politico "non è solo quello del diritto universale a nascere, della lotta all'utero in affitto o dell'abrogazione della Legge Cirinnà, ma è anche il partito con proposte per risolvere il problema della denatalità (Reddito di maternità) e per sostenere la famiglia naturale come risorsa indispensabile di ogni società civile". Tra i candidati "ex militanti del partito radicale, professionisti, commercianti, dipendenti del settore privato e pubblico, molti genitori con qualifica non riconosciuta di esperti di umanità, cattolici".