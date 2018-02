Elezioni,i candidati M5S all'uninominale

(ANSA) - PERUGIA, 3 FEB - Metteranno "testa e cuore" e punteranno alla "rigenerazione" della politica e della società i candidati dei collegi uninominali umbri di Camera e Senato per il Movimento 5 Stelle. "Sono persone che non hanno mai partecipato alla vita dei palazzi ma hanno maturato esperienze professionali pregnanti per l'Umbria contribuendo al progresso della società": così li ha presentati il capogruppo del M5s in Assemblea legislativa dell'Umbria Andrea Liberati.

Sono, per la Camera, lo spoletino e cardiologo dell'ospedale di Perugia Gino Di Manici Proietti (Foligno-Altotevere); Lucio Ricetti (Terni), docente universitario e ricercatore ad Harward e già vicepresidente regionale di Italia Nostra; Paola Giannetakis (Perugia), docente universitaria esperta in sicurezza ed analisi dei fenomeni sociali e criminali. Al Senato, la docente di diritto processuale civile all'Università di Perugia Francesca Tizi (Umbria 1) e Marco Moroni (Umbria 2), ternano ex sindacalista nell'ambito delle forze di polizia ed ex guardia forestale.