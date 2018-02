Via partecipazione su ddl ricostruzione

"Sviluppo, semplificazione, sicurezza, qualità e prevenzione" sono i concetti chiave che identificano il disegno di legge "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi", preadottato dalla Giunta Regionale, e per il quale è iniziata la fase partecipativa con l'incontro che si è svolto a Palazzo Donini tra gli Assessorati regionali all'ambiente ed all'urbanistica e tutti i rappresentanti della rete delle professioni tecniche.

"Nel mentre continua la gestione dell'emergenza - hanno affermato gli assessori Fernanda Cecchini e Giuseppe Chianella -, in vista dell'imminente avvio delle ricostruzione, occorre impostare l'insieme delle attività che vedranno impegnate per alcuni anni istituzioni e cittadini in un comune sforzo di carattere straordinario che consenta di ristabilire le migliori condizioni di vita delle comunità".