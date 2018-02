M5S, candidati "cittadini attivi e liberi"

(ANSA) - PERUGIA, 2 FEB - Sono tutti "cittadini attivi e liberi, scelti democraticamente per cambiare le cose in Parlamento e al Governo", i candidati dei collegi plurinominali umbri di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle. Sono stati presentati a Perugia dal capogruppo in Assemblea legislativa dell'Umbria, Andrea Liberati.

"Ormai ci siamo, siamo ad un passo dal cambiamento" ha affermato Liberati che così ha voluto lanciare un "appello agli umbri" mentre era in corso la presentazione della squadra dei candidati.

Nella lista alla Camera ci sono i deputati uscenti, Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella, insieme a "forze nuove" come Mascia Aniello e lo spoletino Samuele Bonanni (giovane operatore socio-sanitario e perito informatico), entrambi militanti nel movimento da dieci anni.

Al Senato sono invece rientrati il senatore spoletino uscente Stefano Lucidi, i perugini Emma Pavanelli (iscritta al Movimento dal 2009) e l'avvocato Cristian Brutti, oltre che Simonetta Checchobelli (consigliere comunale a Corciano).