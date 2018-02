FI, candidati "tutti umbri e preparati"

Candidati "tutti umbri senza nessun paracadutato, con persone qualificate e preparate" per le liste di Camera e Senato di Forza Italia Umbria alle politiche. A mettere in evidenza questo aspetto, oltre a ringraziare chi ha fatto un passo indietro, è stata Catia Polidori, coordinatrice regionale in Umbria di FI nonché candidata alla Camera. "Siamo gli unici a presentare tutti i candidati umbri - ha aggiunto - e siamo contenti perché la lista proposta da noi, equilibrata e che rappresenta tutto il territorio regionale, è stata approvata in toto dal nazionale a conferma della qualità delle figure".

Polidori è capolista nel listino proporzionale della Camera.

Dopo di lei ci sono il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, Laura Buco e Filiberto Franchi.

Per il Senato capolista sarà Fiammetta Modena, poi Riccardo Meloni, il sindaco di Amelia Laura Pernazza e Francesco Ferranti. Il consigliere regionale nonché portavoce del centrodestra Raffaele Nevi è candidato a Terni nell'uninominale della Camera.