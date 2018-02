A Norcia si consegnano altre 68 casette

A Norcia si consegnano il 3 febbraio le chiavi di altre 68 casette Sae. A partire dalle 10, presso il centro polivalente "Norcia 4.0" l'amministrazione comunale e rappresentanti della Regione Umbria accoglieranno le famiglie che potranno così fare ritorno nella città di San Benedetto e nelle frazioni del comune dove questo nuovo lotto di Soluzioni abitative di emergenza è stato completato.

Nello specifico la consegna interesserà la zona industriale C di Norcia con 40 casette, la frazione di San Pellegrino con 18 e quella di Valcaldara con 10 alloggi. In totale sul territorio comunale di Norcia saranno realizzate 589 Sae, con quelle di domani ne sono state consegnate circa 500. In tutto il cratere sismico umbro le casette necessarie ammontano a 776. (ANSA).