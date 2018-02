Tornato mercato in piazza a Norcia

E' tornato in piazza San Benedetto, per la prima volta dopo il sisma, il mercato settimanale di Norcia. Una venticinquina le bancarelle presenti davanti alla Basilica.

Fin dalle prime ore di apertura in diversi si sono presentati ai banchi per visionare e acquistare la merce in vendita, malgrado la mattinata non proprio perfetta dal punto di vista meteorologico. Dal giorno della forte scossa del 30 ottobre 2016 gli ambulanti erano stati costretti a lasciare il centro storico, spostandosi in uno spiazzo sterrato lungo la strada "Tre Valli Umbre" a circa un chilometro e mezzo dalla città.

Adesso il ritorno in piazza, dove ogni giovedì si rinnoverà un appuntamento con la traduzione del commercio ambulante.

Il vicesindaco di Norcia Pietro Luigi Altavilla si è detto "molto soddisfatto per essere riusciti a riportare il mercato all'interno della città". "E' un ulteriore passo - ha aggiunto - verso la normalità per la quale stiamo ormai da mesi lavorando quotidianamente".