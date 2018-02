Giovane denunciato per possesso marijuana

Alcuni spinelli di marijuana, altri 35 grammi della stessa droga e due di hascisc, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e 50 euro ritenuti provento di spaccio, sono stati sequestrati dai carabinieri ad uno studente universitario ventunenne, denunciato a piede libero a Narni durante un controllo del territorio.

Una pattuglia che stava transitando a notte inoltrata nei pressi di un bar del posto, ha notato il giovane in atteggiamento sospetto che ha subito gettato a terra, cercando di non farsi vedere, degli involucri. Questi - riferisce l'Arma - sono risultati spinelli di marijuana. A casa dello studente, incensurato, è poi stato trovato e sequestrato l'altro materiale.

La denuncia rientra nel potenziamento dei controlli del territorio da parte dei militari della compagnia di Amelia su tutto il territorio per i quali è stato impiegato anche un elicottero.