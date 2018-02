Gesenu, Abbracciamo tutta la città

Al via a Perugia "Abbracciamo tutta la città", nuovo progetto della Gesenu per la raccolta differenziata "porta a porta" nella zona ad alta densità abitativa, una fascia di territorio nella quale si concentra il 25-30% di popolazione dell'intero comune.

Saranno messi a "sistema" tutte le tecnologie e gli strumenti di più largo impiego come mastelli o cassonetti (la dotazione domestica di base) con sistema Rfid di riconoscimento, eco-isole informatizzate ad accesso controllato, fototrappole per identificare i trasgressori e poterli sanzionare. La consegna dei mastelli-cassonetti - ha spiegato Gesenu in una conferenza stampa - inizierà il primo maggio e sarà domiciliare, affiancata dall'allestimento in più aree di stand comunicativi presso i quali ogni utente potrà ricevere tutte le informazioni ed approfondire dubbi o incertezze nate dalla pratica quotidiana della differenziata. Verranno tra l'altro utilizzate cinque fototrappole come strumento per combattere l'abbandono abusivo dei rifiuti.