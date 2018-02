FdI, liste con ricambio generazionale

"Liste piene di ricambio generazionale con all'interno una rappresentazione verticale di varie professioni e una orizzontale di tutti i territori regionali": Fratelli d'Italia ha presentato così i propri candidati alle prossime elezioni politiche.

Tra loro il coordinatore regionale del partito Franco Zaffini, in corsa nel collegio uninominale del Senato Perugia, Trasimeno, Altotevere.

Per il proporzionale alla Camera ci saranno Emanuele Prisco, assessore all'urbanistica del Comune di Perugia, Eleonora Pace, Marco Cesaro e Raffaella Pagliochini. Per quello del Senato Antonio Guidi (ex ministro della famiglia nel primo governo Berlusconi), Manuela Beltrame, Moreno Fortini ed Ernesta Cambiotti.

Prisco sarà anche candidato nell'uninominale della Camera a Perugia.

Zaffini si è soffermato sulla scelta di Guidi "non paracadutato in Umbria ma su cui ci siamo 'paracadutati' noi".