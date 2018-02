Esperto, Bitcoin aspetto di blockchain

"Le criptovalute come il Bitcoin sono soltanto un aspetto di quello che è la blockchain, un database immutabile che permette di memorizzare in maniera indelebile dati, transazioni e contatti. Destinata a rivoluzionare il trattamento dei dati e smascherare ogni falso in qualsiasi ambito di azione": a dirlo è Stefano Bistarelli, docente del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Perugia. Intervenuto a un workshop internazionale promosso dall'Ateneo perugino in collaborazione con Cyber security national lab, Assintel Umbria, Confcommercio, Business Campus e con il sostegno di Fondazione Cassa Risparmio Perugia e Banca d'Italia.

Una giornata di studio e divulgazione organizzata a Perugia.

Se il tema Bitcoin rimanda a possibili guadagni speculativi, a tenere banco è stata soprattutto la tecnologia blockchain che può essere applicata non solo al mondo delle criptovalute. "Ma anche e soprattutto - ha sottolineato Bistarelli con l'ANSA - ai processi produttivi o al mondo dei servizi".