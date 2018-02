A via partecipazione ddl ricostruzione

Prende il via il 2 febbraio, la fase partecipativa del disegno di legge "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi", preadottato dalla Giunta regionale dell'Umbria.

E' stata convocata infatti a Perugia, a Palazzo Donini, una specifica riunione per illustrare i contenuti dell'atto, cui sono stati invitati tutti i rappresentanti della rete delle professioni tecniche.

Una analoga iniziativa - riferisce la Regione -, cui sono stati invitati tutti i sindaci dei Comuni dell'Umbria, i presidenti delle Province di Perugia e Terni e l'Anci Umbria, si svolgerà invece lunedì, 5 febbraio, alle 9.30, presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica "Villa Umbra".