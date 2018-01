Potere al popolo, voce a chi non ne ha

Presentati a Perugia i candidati di 'Potere al popolo', lista nata dalla sfida lanciata dal centro sociale ex Opg 'Je so pazzo' di Napoli. Prende quindi ufficialmente il via anche in Umbria la corsa del movimento di sinistra si pone l'obiettivo di "dare rappresentanza a chi non ne ha" è stato detto in una conferenza stampa. "A quel mondo - è stato aggiunto - che ha subito le ingiustizie delle politiche neoliberiste di questi ultimi 25 anni".

Candidati al collegio plurinominale della Camera sono Andrea Ferroni (capolista), Flavia Battistoni, Valerio Tobia e Michela Monarchi. All'uninominale in lizza Isabella Marchino (Perugia), Luca Ceccarelli (Foligno - Altotevere), Emiliano Camuzzi (Terni-Spoleto).

Candidati invece al collegio plurinominale del Senato Fiorangelo Silvestri (capolista), Gigliola Santarelli, Gaetano Tinti e Milena Romualdi. Nell'uninominale Fabio Sebastiani (Perugia-Gubbio-Città di Castello) e Maura Coltorti (Terni-Spoleto).