Pd, candidati "mix di esperienze"

Sono stati definiti un "mix di esperienze e generazioni diverse" e figure "non improvvisate ma con biografie che parlano chiaro" i candidati del Pd in Umbria per le prossime elezioni politiche. Sono stati presentati in una conferenza stampa a Perugia.

Nella sede del Pd Umbria si sono ritrovati tutti, ad esclusione di Matteo Renzi che sarà capolista nel listino per il proporzionale del Senato. Per i collegi uninominali della Camera sono in lizza Giacomo Leonelli a Perugia, Gianpiero Bocci a Foligno-Spoleto, Cesare Damiano a Terni, mentre per il proporzionale plurinominale Anna Ascani, Walter Verini, Emanuela Mori, Maurizio Terzino.

Per gli uninominali del Senato correranno Giampiero Giulietti a Perugia e Simonetta Mignozzetti a Terni. Nel proporzionale, oltre al capolista Renzi, anche Nadia Ginetti, Leonardo Grimani e Simona Meloni.

Tutte figure "riconosciute e radicate nel territorio e che sono un valore aggiunto" ha detto il segretario regionale del Pd Giacomo Leonelli.