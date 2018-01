Borrelli, grazie ad Anas per quanto fatto

"Come Dipartimento della Protezione civile dobbiamo ringraziare Anas per l'opera che ha realizzato all'indomani del sisma per il ripristino della viabilità, sostituendosi anche agli enti ordinariamente competenti laddove questi non erano in grado di ripristinarla": lo ha detto il capo della Prociv Angelo Borrelli durante la conferenza stampa che ha concluso il sopralluogo tecnico presso i principali cantieri per il ripristino della viabilità nell'area del terremoto.

"Il cratere del terremoto è molto vasto - ha ricordato Borrelli -, ha una superficie di 8 mila chilometri quadrati per uno sviluppo di strade interessate dal sisma per 14 mila chilometri. Bisogna ricordare che questo lavoro è stato aggiuntivo a quello che Anas garantisce quotidianamente con le risorse ordinarie".