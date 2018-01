All'Ast più controlli antidroga e alcool

Al via all'Ast di Terni, da venerdì, il potenziamento dei controlli antidroga e antialcool sui dipendenti. Gli esami - spiega l'azienda - verranno eseguiti con modalità casuale, attraverso un sistema imparziale certificato mediante apposita perizia informatica.

I controlli già riguardano, almeno una volta l'anno, i lavoratori con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di altri. "Da oggi l'Ast - si legge in una sua nota - intende potenziare questi controlli attraverso ulteriori visite, anticipando la modifica della normativa vigente, già trasmessa nel novembre 2016 dal ministero della Salute alla conferenza Unificata Stato-Regioni, che ha l'obiettivo di disincentivare condotte pericolose".

Nel comunicato l'acciaieria sottolinea che "negli ambienti di lavoro le condizioni psicofisiche di ogni dipendente sono un presupposto fondamentale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri".