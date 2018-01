Ternana, esonerato Pochesci

(ANSA) - TERNI, 30 GEN - Sandro Pochesci non è più l'allenatore della Ternana. A comunicarlo è stato il presidente della società umbra Stefano Ranucci dopo la partita pareggiata 2-2 in casa con la Salernitana.

"Ho ricevuto la telefonata del patron Bandecchi - ha comunicato Ranucci - il quale mi ha comunicato l'esonero del tecnico". Non ci sono state altre dichiarazioni del presidente né sulle motivazioni della decisione né sul possibile successore.

Pochesci è il tecnico che, dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali nel doppio spareggio contro la Svezia, disse che gli azzurri avevano perso "con una squadra di profughi che ci ha pure 'menato'. Il calcio italiano è finito". Il giorno dopo aveva chiesto scusa.