Stalking a compagna suo ex, arrestata

Sorpresa dalla polizia a lasciare un biglietto d'insulti sull'auto della convivente del suo ex un trentenne italiana, ma di origini straniere, è stata arrestata per stalking. E' successo a Foligno.

Dagli accertamenti è emerso che gli episodi andavano avanti da quasi un anno. Da qualche tempo la vicenda era quindi finita all'attenzione del personale del commissariato folignate. In particolare la donna - secondo gli investigatori - aveva più volte insultato la compagna del suo ex inviandole lettere e lasciando dei foglietti sulla sua vettura. Gli agenti hanno quindi organizzato servizi mirati e nel corso di uno di questi la trentenne è stata arrestata.