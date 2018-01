Sirci, Coppa oggetto dei nostri desideri

"Quella coppa era l'oggetto dei nostri desideri. E' per questo che giochiamo e spendiamo soldi": Gino Sirci, presidente della Sir Safety Conad Perugia, parla così della Coppa Italia di pallavolo conquistata dalla 'sua' squadra. Il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa.

Il presidente è poi tornato al primo set perso con Civitanova. "Ho pensato che avremmo perso - ha rivelato Sirci all'ANSA -, ma ci siamo rialzati da quella buca ed è stato un vero atto di forza".

Per il presidente-imprenditore, il momento di entusiasmo della squadra non sarà un elemento destabilizzante per gli altri obiettivi stagionali. "Vittorie come quella di domenica - ha sottolineato - rinforzano le proprie convinzioni e danno più sicurezza. E' chiaro poi che dal punto di vista societario, di squadra e coach dovremo stare tutti con i piedi per terra".