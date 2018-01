Lega,anche Umbria rivoluzione buon senso

Candidati "preparati che sapranno ben rappresentare le esigenze della regione per applicare anche qui la rivoluzione del buon senso": il segretario della Lega Umbria, sen. Stefano Candiani, ha descritto così chi si presenterà alle prossime elezioni politiche con il Carroccio.

Oltre al parlamentare, soddisfatto per essere riuscito "nell'impresa di individuare candidature locali e competitive", alla conferenza stampa di presentazione, erano presenti alcuni dei candidati e i vertici del direttivo regionale. "Tutti nomi umbri e non catapultati da altre realtà" è stato sottolineato.

Per i collegi uninominali della Camera (Foligno) e del Senato (Terni) saranno in lizza Riccardo Augusto Marchetti e Donatella Tesei, sindaco di Montefalco. Nel collegio plurinominale della Camera sono in lista Virginio Caparvi, Alessia Raponi, Goffredo Pucci e Annalisa Spezzi. Al Senato per il collegio plurinominale sono stati scelti Luca Briziarelli (capolista), Chiara Tomassini, Andrea Sacripanti, Patrizia Sargeni.