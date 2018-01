Sindaco Norcia candidato Fi alla Camera

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno sarà candidato per Forza Italia, alle prossime elezioni del 4 marzo. Secondo quanto conferma lui stesso, correrà per un posto alla Camera dei deputati nel "proporzionale" e sarà il numero 2 della lista, dietro alla coordinatrice regionale del partito, Catia Polidori. "E' motivo di soddisfazione e orgoglio partecipare alla tornata elettorale per il rinnovo del parlamento italiano - ha detto all'ANSA Alemanno -, affronto questa difficile sfida con la determinazione e la voglia di portare all'attenzione della politica nazionale il lavoro svolto in questo anno mezzo che ci ha visti impegnati nella gestione del post terremoto". "Partecipo a queste elezioni - ha sottolineato - cercando di interpretare la fatica, le difficoltà, il dolore e la voglia di ritornare a come eravamo prima della mia gente che tanto ha sofferto in questi mesi, ma anche con la convinzione che posso dare un contributo importante non solo a Norcia e alle zone colpite dal sisma, ma all'intera Umbria".