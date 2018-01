Rapina con taglierino in banca Terni

Rapina alla Banca di credito cooperativo di corso del Popolo, nel centro di Terni.

In base a quanto ricostruito dalla polizia, due persone armate di taglierino, entrambe a volto coperto, con cappellino in testa e barba lunga, sono entrate all'interno della filiale intimando ai dipendenti di consegnare quanto era in cassa. Sono però riusciti a racimolare in una borsa solo poche decine di euro. Sono quindi fuggiti a bordo di una Fiat grigia, alla guida della quale c'era un terzo complice. Sul posto per i rilievi squadra volante e mobile e polizia scientifica.