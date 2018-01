Polidori guida lista Camera FI in Umbria

Depositate le liste per le candidature umbre di Forza Italia in vista delle elezioni politiche. "Fortemente rappresentative del territorio e che tengono in grande considerazione le competenze dei componenti" ha sottolineato il partito.

Capolista alla Camera nel proporzionale è la coordinatrice di FI Umbria, on.Catia Polidori, già vice ministro al Commercio Estero nel quarto Governo di Silvio Berlusconi, seguita dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, da Laura Buco, e Filiberto Franchi.

Capolista al proporzionale del Senato è Fiammetta Modena, già candidata alla Presidenza della Regione Umbria, ora responsabile del Dipartimento nazionale delle Politiche sociali di FI. Poi Riccardo Meloni, Laura Pernazza, sindaco di Amelia, e Francesco Maria Ferranti.

Nel collegio uninominale di Terni della Camera il candidato è Raffaele Nevi, capogruppo in Regione e neo portavoce del centrodestra, in Forza Italia ha anche la delega alla Sicurezza alimentare e alla difesa del cibo italiano nel mondo.