M5S ufficializza candidature in Umbria

Ufficializzate dal Movimento 5 Stelle le candidature per le prossime elezioni politiche. Nomi resi noti dal candidato premier Luigi Di Maio e pubblicati sul blog del movimento.

Al Senato la lista per il proporzionale è guidata dal parlamentare uscente Stefano Lucidi, poi Emma Pavanelli, Cristian Brutti e Simonetta Ceccobelli. Nei collegi uninominali in lizza la ricercatrice universitaria Francesca Tizi, a Perugia, e il sindacalista Marco Moroni, a Terni.

Per la Camera la lista per il proporzionale vede Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella, deputati uscenti, Mascia Aniello e Samuele Bonanni. Per l'uninominale la criminologa universitaria Paola Giannetakis, nel collegio di Perugia, il cardiochirurgo Gino Di Manici Proietti, a Foligno, e l'accademico Lucio Riccetti, a Terni.