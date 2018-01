Lega presenta liste Umbria per elezioni

Presentate dalla Lega nord le candidature per le prossime elezioni politiche.

Per la Camera, nel collegio uninominale Umbria 2, Foligno, sarà in lizza Riccardo Augusto Marchetti. Nel plurinominale capolista è Virginio Caparvi, poi Alessia Raponi, Goffredo Pucci, e Annalisa Spezzi.

Al Senato è stata invece candidata nel collegio uninominale di Terni Donatella Tesei. Nel plurinominale in lizza Luca Briziarelli, Chiara Tomassini, Andrea Sacripanti e Patrizia Sargeni.