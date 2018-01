Leali, a Perugia per fare bene e restare

"Vengo a Perugia con la voglia di fare bene e con la possibilità di rimanere qua, una cosa importante che ho fortemente voluto": si è presentato così Nicola Leali, nuovo portiere biancorosso. Di proprietà della Juventus, classe 1993, è in prestito fino al termine della stagione con obbligo di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo.

Leali ha parlato anche di Gianluigi Buffon. "Io suo erede? Gigi - ha detto - è la storia dei portieri, io voglio solo essere me stesso e crescere con le mie qualità".

Il portiere ha disputato la prima parte di stagione in prestito nella formazione belga dello Zulte Waregem e sarà tra i pali del Perugia già dalla prossima partita di sabato, in casa, con il Cittadella.

Leali ha detto di "stare bene". "Anche mentalmente - ha aggiunto - perché sono contento di essere a Perugia".

Intanto la società ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il giovane centrocampista ivoriano Christian Kouan Oulai.