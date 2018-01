In 102 a concorso comandante polizia municipale

Sono 102 i candidati al concorso per dirigente e comandante della polizia municipale di Foligno. Secondo quanto reso noto dal Comune, sosterranno le prove scritte l'8 e il 9 febbraio, alle 9,30, al centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito in viale Mezzetti.

La verifica del possesso dei requisiti - è detto in una nota dell'amministrazione comunale - si svolgerà dopo le prove scritte, unicamente nei confronti dei concorrenti che le avranno superate.