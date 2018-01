Ente, su Parco guerra che non aiuta

"Questa 'guerra' non aiuta. Non aiuta il Parco ma, certamente, non aiuta Castelluccio. Noi non abbiamo paura del confronto, siamo pronti ad ascoltare e a ragionare, l'importante è che si abbia la volontà di farlo insieme, nel rispetto di norme e ruoli, e soprattutto superando posizioni che sembrano dettate più da rabbia e frustrazione o, nella peggiore delle ipotesi, da interessi che non rendono giustizia alla storia e alle tradizioni del territorio": è quanto sostiene l'Ente Parco dei Monti Sibillini in risposta alla Comunanza agraria di Castelluccio di Norcia. Questa ha chiesto che venga sospeso il piano del Parco.

"Capiamo il disagio dei cittadini che hanno vissuto il terremoto e che ancora vivono le ferite di questa tragedia sulla loro pelle", dicono i vertici del Parco che aggiungono. "Molti di noi - aggiungono - hanno subito la stessa sorte: case inagibili, sistemazioni temporanee, difficoltà nel lavoro, ma pretendiamo di essere considerati interlocutori e non oppositori".