Direttore Sir,successo premia duro lavoro fatto

"Entrambe le squadre hanno fatto una grande partita e questo rende ancora più bello il successo, un premio per il duro lavoro fatto dai nostri ragazzi": Stefano Recine, direttore tecnico della Sir Safety Conad Perugia, parla così all'ANSA del successo dei Block Devils in Coppa Italia.

Dopo la Supercoppa, il secondo trofeo stagionale e della sua storia per la società che nella finale di Coppa disputata domenica a Bari ha battuto 3-1 la Lube Civitanova. Società della quale Recine è stato per oltre dieci anni direttore sportivo.

"Avevamo la sensazione di poter fare una buona stagione - ha sottolineato ancora il dirigente - e fino ad ora ci siamo riusciti lavorando tanto".

Soddisfazione "per la travolgente vittoria" anche da parte delle istituzioni. Il Comune di Perugia in una nota si è complimentato "con la squadra, il suo allenatore Lorenzo Bernardi e il presidente Sirci" per "l'importante risultato che tiene alto il nome della città".