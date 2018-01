Depositate otto liste per il Senato, sette per la Camera

Sono finora otto per il Senato e sette per la Camera le liste già depositate all'ufficio elettorale della Corte d'appello di Perugia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Mancano comunque ancora i simboli di alcuni principali schieramenti.

Per il Senato risultano già presentate le liste di Movimento 5 Stelle, Liberi e uguali, Italia agli italiani, Casapound Italia, il Popolo della famiglia, Potere al popolo, Destre unite-Aemn e Partito repubblicano italiano-Ala.

Stesso quadro per la Camera dove però non è presente Destre unite-Aemn. (ANSA).