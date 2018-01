Sir vince Coppa Italia di pallavolo

La Sir Safety Perugia si è aggiudicata la Coppa Italia di pallavolo. La prima della sua storia. Ha superato nella finale disputata a Bari la Lube Civitanova. Gli umbri si sono imposti per 3-1. La Sir allenata da Lorenzo Bernardi in questa stagione ha già vinto la Supercoppa italiana, è prima in campionato e nel suo girone di Champions.