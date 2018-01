Renzi capolista del listino Pd

Matteo Renzi sarà capolista nel listino del Pd in Umbria, oltreché in Campania, nelle prossime elezioni politiche. Lo ha deciso nella notte la direzione del partito nel corso della quale si è consumato lo strappo della minoranza che non ha partecipato al voto sulle liste.

In Umbria tra i parlamentari uscenti non sono stati ricandidati la vicepresidente della Camera Marina Sereni, i senatori Valeria Cardinali e Gianluca Rossi.

Ci sono invece il sottosegretario all'Interno Gianpiero Bocci, nel collegio Foligno-Spoleto della Camera, il segretario regionale Giacomo Leonelli, a Perugia, e Cesare Damiano a Terni.

Per quanto riguarda il Senato Giampiero Giulietti è candidato a Perugia e Simonetta Mignozzetti a Terni.

Nel proporzionale della Camera in campo Anna Ascani, Walter Verini, Emanuela Emanuela Mori e Maurizio Terzino.

In quello del Senato oltre a Renzi ci sono Nadia Ginetti, Leonardo Grimani e Simona Meloni.