Regione e Inail insieme per sicurezza sul lavoro

Regione Umbria e Inail unite per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, attraverso interventi comuni finalizzati alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. La Direzione Salute, Welfare, organizzazione e risorse umane della Regione e la Direzione regionale per l'Umbria dell'Inail hanno siglato un'intesa per ribadire la necessità di potenziare le sinergie e la cooperazione sviluppate finora.

"L'accordo - ha sottolineato l'assessore Luca Barberini - è frutto di un percorso avviato da tempo e prevede l'impegno, di entrambe le parti, a collaborare per la realizzazione di progetti dedicati alla formazione, assistenza, consulenza e informazione, ma anche alla diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche per migliorare l'organizzazione del lavoro e il livello di tutela del lavoratore. È inoltre previsto lo scambio di informazioni su materie di reciproco interesse, per studi e analisi volti a indirizzare politiche di prevenzione efficaci".