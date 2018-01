"Elogio" per giudici-impiegato feriti

Un "pubblico elogio" ai giudici Umberto Rana e Francesca Altrui, nonché all'ausiliario Giuseppe Alessandrini, feriti il 25 settembre in seguito a un'aggressione negli uffici della sezione fallimentare del tribunale di Perugia, è stato espresso dal procuratore generale Fausto Cardella in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Entrambi si sono quindi soffermati sul tema della sicurezza degli uffici.

Cardella ha ricordato che anche in seguito all'aggressione "è' in corso la procedura per la realizzazione dei lavori di installazione degli impianti" di sicurezza del Tribunale civile di Perugia. "Ma nemmeno l'indubbia accelerazione, che si potrebbe presumere impressa dal drammatico evento - ha aggiunto -, riesce ancora ad avere ragione della complessità dell'opera e degli adempimenti burocratici".