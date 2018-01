Aveva quasi 2 chili marijuana, arrestato

Poco meno di due chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri a Foligno in una piccola cantina dell'abitazione di un trentenne di origini albanesi ma residente in città che è stato arrestato.

Secondo gli investigatori con la droga si sarebbero potute confezionare 8 mila e 100 dosi, destinate prevalentemente alla piazza folignate, che avrebbero fruttato circa 60.000 euro.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Foligno con l'ausilio di quelli della stazione di Bevagna, a seguito di una serrata attività info-investigativa. La marijuana, un chilo e 940 grammi, era - riferisce l'Arma - in un pacco avvolto dal cellophane. Sequestrati anche tre grammi di cocaina, 12 di hascisc, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, telefoni cellulari, e 4 mila e 800 euro in contanti.

Le analisi svolte presso il laboratorio del comando provinciale di Perugia hanno confermato "l'ottima qualità" della marijuana.