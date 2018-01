Ast, impegno per confronto con sindacati

"L'Ast, nel mantenere pienamente gli impegni presi presso il ministero dello Sviluppo economico nel dicembre 2014, rimane costantemente impegnata nel promuovere un clima di confronto franco e costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori ad ogni livello": è quanto sottolinea in una nota la stessa azienda, in merito al tavolo di confronto con le rsu e le organizzazioni sindacali territoriali che si aprirà martedì in Confindustria.

Produttività aziendale e partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali i temi al centro dell'incontro che, spiega l'acciaieria, "vuole essere un ulteriore passo in avanti in questa direzione". E dà seguito alla "disponibilità già espressa" in occasione di una recente riunione avvenuta all'interno dello stabilimento. (ANSA).