Sisma: Polidori,Governo eviti passerelle

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - "Il Governo abbia rispetto dell'Umbria e dei suoi cittadini. Delle imprese e della famiglie colpite dalla tragedia del terremoto": è quanto afferma - in una sua nota - la coordinatrice di Forza Italia in Umbria, la deputata Catia Polidori.

"Delirio - aggiunge Polidori - eviti allora la campagna elettorale in Umbria, nessuno si presti ad iniziative poco nobili e tese a strumentalizzare il dolore e le tragedie. Il Governo - conclude la deputata - eviti passerelle e pensi al lavoro serio. Per le infrastrutture e le abitazioni. Da Roma e senza perdere tempo".