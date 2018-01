Serie B, Pescara-Perugia 0-2

(ANSA) - PESCARA, 26 GEN - Nell'anticipo della 23/a giornata del campionato di serie B il Perugia ha espugnato lo stadio Adriatico di Pescara con il risultato di 2-0, grazie alle reti realizzate da Kouan al 27' del primo tempo e da Di Carmine al 44' della ripresa. Per la formazione di Zeman arriva la prima sconfitta del 2018, per gli umbri il secondo successo di fila dopo quello con la Virtus Entella. La squadra di Breda sale a quota 30 in classifica, gli abruzzesi restano fermi a 31.