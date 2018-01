Ritrova udito dopo intervento a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - Partita in treno da Roma dove vive, è arrivata il 26 gennaio negli ambulatori della struttura complessa di Otorinolaringoiatria del S. Maria della Misericordia intorno alle 10. Pochi minuti di attesa e la qualità della sua vita è decisamente cambiata. "Ero venuta solo per un controllo dopo l'intervento chirurgico per una otosclerosi bilaterale di cui soffro da quasi dieci anni - racconta all'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia - ma all'improvviso, dopo che mi è stato tolto il tampone, ho sentito con nitidezza la voce del professor Ricci che mi aveva operato e di quanti erano nella stanza. Una sensazione incredibile". "La nuova condizione - aggiunge - mi ha provocato una forte emozione, un senso di confusione. Ho chiesto di potermi sedere ed ho pianto". L'intervento è consistito nell'applicazione di una protesi a pistone della lunghezza di 4,5 millimetri ed ha comportato un ricovero ospedaliero di due giorni. La donna tra sei mesi sarà operata a Perugia anche all'altro orecchio.