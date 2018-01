Bassetti, fake news fatte per dividere

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - "Io credo che la nostra missione sia quella di unire": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, incontrando i giornalisti nel capoluogo umbro in occasione del loro patrono, San Francesco di Sales.

"La ricerca del vero, del bello, del giusto - ha affermato, fra l'altro, il cardinale - sono rimessi innanzitutto a ciascuno di noi, anche alla nostra professionalità, e mi ci metto anch'io, con voi. La notizia falsa non nasce da sola, ma è frutto del pensiero di chi ha in animo non di unire, ma di dividere. Dovete favorire il dialogo, la comprensione, la fiducia reciproca e non si tratta di rinunciare al proprio punto di vista".

C'è la "necessità - ha aggiunto il card. Bassetti in un altro passaggio del suo intervento - di una rinnovata coscienza personale e sociale che abbia gli strumenti per discernere la verità dei fatti e leggere dentro la complessità del presente".