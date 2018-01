Finanziati 340 interventi ricostruzione pubblica in Umbria

Sono 340 gli interventi finora finanziati in Umbria per la ricostruzione pubblica post terremoto, con un importo al momento stanziato di 271 milioni e 820 mila euro. L'ANSA lo apprende dai dati messi a disposizione dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria.

In merito agli interventi pubblici già finanziati, il grosso dello stanziamento - oltre 103 milioni - è riservato alla ricostruzione o al recupero di 57 scuole umbre, tra le quali le otto di Norcia, le sette di Spoleto e Foligno, le sei di Perugia e le tre di Assisi e Todi.

L'altro capitolo di spesa sostanzioso è destinato ai luoghi di culto: la cifra stanziata supera i 63 milioni, di cui 13 riservati alle 19 chiese di Norcia e 9 ai 18 luoghi di culto di Cascia. In totale gli immobili del culto danneggiati sono 140.

L'elenco delle opere pubbliche si compone anche dei municipi e dei palazzi comunali: 20 palazzi per i quali sono stanziati 19 milioni e mezzo di euro.