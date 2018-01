Sindacati, critica situazione Nardi

Si è svolto negli uffici della Regione il tavolo tra Fim, Fiom e Uilm, i sindaci di Città di Castello e San Giustino, e la stessa amministrazione regionale sulla vertenza Nardi.

I sindacati hanno illustrato la situazione definita "fortemente critica" dei lavoratori dell'azienda, da 20 giorni in sciopero, con "la nuova proprietà che non si è resa disponibile al confronto". "Nessuna disponibilità ad oggi - sostengono Fim, Fiom e Uilm - neanche sul pagamento delle spettanze arretrate (tre mensilità) o di parte di esse, nonostante ai sindacati risultino disponibilità economiche di cassa. Si tratta dunque di una incomprensibile scelta aziendale che va ad aggravare la condizione dei lavoratori e delle loro famiglie già in ginocchio".

Al termine del tavolo istituzionale, la Regione si è impegnata a convocare in tempi brevi la proprietà.

Dall'incontro è anche emerso che l'azienda ha attivato la procedura per la richiesta di un anno di cassa integrazione straordinaria per tutto il personale (103 addetti).