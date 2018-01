Reliquie S. Valentino andranno in duomo

Dopo le polemiche e le proteste del passato, quest'anno il trasferimento delle reliquie di San Valentino dalla basilica a lui dedicata fino al duomo di Terni si farà, anche se per meno di 24 ore: a deciderlo il Comitato diocesano che ha stilato il programma degli eventi dedicati al patrono della città e degli innamorati.

L'urna con le reliquie sarà accompagnata in processione in cattedrale sabato 10 febbraio a partire dalle 20.30. Il giorno successivo, alle 10, sempre in duomo, si terrà il solenne pontificale presieduto dal vescovo monsignor Giuseppe Piemontese, quest'anno anticipato di tre giorni. Il 14 febbraio, corrisponderà infatti al mercoledì delle ceneri, giornata in cui la liturgia non prevede altre celebrazioni.

Al termine del pontificale è previsto il ritorno dell'urna, sempre in processione, nella basilica. Qui, nel giorno dedicato al patrono, sarà comunque possibile il pellegrinaggio dei fedeli, mentre alle 11.30 si terrà una messa delle ceneri presieduta dal vescovo.