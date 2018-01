Presentato bando Comitato sisma

Presentato a Norcia il bando di finanziamento promosso dal "Comitato sisma centro Italia", costituito da Cgil, Cisl e Uil nazionali, insieme a Confindustria, per sostenere enti, associazioni e imprese dei territori colpiti dal terremoto. Presso il centro polivalente, Filippo Ciavaglia (Cgil), Tino Tosti (Cisl), Alessandro Emili (Uil ) e Alessandro Castagnino (Confindustria), insieme al direttore del "Comitato Sisma Centro Italia", Davide Martina, hanno illustrato le linee guida per accedere ai fondi.

"Questo avviso di finanziamento - hanno spiegato sindacati e Confindustria - vuole essere una risposta immediata e pragmatica per trasformare in aiuto concreto i fondi che sono stati donati dai lavoratori e dalle imprese, circa 6,7 milioni di euro, cercando di realizzare nelle quattro regioni colpite dal sisma progetti precisi e puntuali".

Il finanziamento è previsto per due lotti denominati Qip e Imp, uno riferito a Comuni e associazioni, l'altro alle imprese con almeno tre dipendenti.