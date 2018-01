In due arrestati per spaccio hascisc

Sono stati sorpresi a spacciare hascisc davanti alla loro abitazione, a Cannaiola, una frazione di Trevi, un magrebino di 25 anni e una italiana quarantacinquenne arrestati dai carabinieri. L'operazione è stata condotta dai militari della locale stazione in collaborazione con quelli di Spello anche grazie a numerose segnalazioni dei residenti.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare gli investigatori hanno sequestrato altri 20 grammi di hascisc suddivisi in dosi, materiale per il confezionare le dosi, telefoni cellulari e circa 3 mila euro in contanti, considerati provento dell'attività illecita.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti la droga era destinata alla piazza trevana.