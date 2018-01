Celebrato patrono polizia municipale

Sono stati oltre 13.500, nel 2017, gli interventi gestiti dalla centrale operativa della polizia municipale di Perugia che ha celebrato il suo patrono, San Sebastiano. Nel capoluogo umbro la giornata si è aperta con la tradizionale messa in Duomo, accompagnata dalla corale della stessa Municipale, cui hanno partecipato le massime autorità della città.

Dopo la celebrazione religiosa la delegazione si è spostata alla sala della Vaccara per le altre iniziative in programma.

Durante l'incontro è stato fornito un resoconto dell'attività compiuta dai vigili nel 2017.

Sono stati 1.146 gli incidenti stradali rilevati, mentre sono state 63.267 le violazioni al codice della strada accertate.

Oltre 29 mila i permessi rilasciati, oltre 52 mila le pratiche protocollate, mentre superano la quota di 10 mila gli accertamenti anagrafici. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, la causa principale resta la velocità (355 casi), seguita da precedenza (186).